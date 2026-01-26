На Филиппинах 15 человек погибли при крушении парома

При крушении парома на Филиппинах погибли 15 человек, 43 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам выживших, их 317, море во время крушения парома оставалось спокойным, судно не было перегружено. Спасатели продолжают поиски людей. Паром направлялся на южный остров Холо. По данным береговой охраны Филиппин, причиной крушения стали технические неполадки на борту.