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На Филиппинах 15 человек погибли при крушении парома

26 января 2026 06:22
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При крушении парома на Филиппинах погибли 15 человек, 43 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах 15 человек погибли при крушении парома-2

По словам выживших, их 317, море во время крушения парома оставалось спокойным, судно не было перегружено. Спасатели продолжают поиски людей. Паром направлялся на южный остров Холо. По данным береговой охраны Филиппин, причиной крушения стали технические неполадки на борту.

# ЧП # Новости Филиппин

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