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Литва планирует добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру Вооружённых сил

09 октября 2024 18:22
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Развитие экономики, торгового партнерства, сотрудничество в области здравоохранения, науки и культуры – приоритеты Беларуси и России очевидны. В Союзном государстве сконцентрированы на создании комфортных условий для жизни своих граждан. Строительстве мира, если хотите.

Что же тем временем строят страны – участницы НАТО? Военные заводы, заборы и баррикады. Возникает справедливый вопрос: какие цели преследуют союзники по блоку? Ответ напрашивается сам, ведь аргументы в защиту версии о «необходимости обороны» уже вряд ли кого-то способны убедить. Особенно, когда вдумываешься в цифры. Расходы на оборону стран – участниц НАТО, составляющих его восточный фланг, увеличились до рекордных 70 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру Вооружённых сил-2

Главенствует в этой гонке, конечно, Польша. Не отстает от нее и Литва. Официальный Вильнюс постоянно модернизирует Вооруженные силы, создавая новые подразделения и увеличивая свой постоянный контингент.

Литва планирует добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру Вооружённых сил-4

Лауринас Касчюнас, министр обороны Литвы:
Сейчас мы планируем добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру наших Вооруженных сил. Воинское подразделение размером с дивизию будет сформировано поэтапно путем укрепления существующих воинских частей и создания новых.

# Международная политика

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