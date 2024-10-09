Литва планирует добавить новую пехотную дивизию в базовую структуру Вооружённых сил

Развитие экономики, торгового партнерства, сотрудничество в области здравоохранения, науки и культуры – приоритеты Беларуси и России очевидны. В Союзном государстве сконцентрированы на создании комфортных условий для жизни своих граждан. Строительстве мира, если хотите.

Что же тем временем строят страны – участницы НАТО? Военные заводы, заборы и баррикады. Возникает справедливый вопрос: какие цели преследуют союзники по блоку? Ответ напрашивается сам, ведь аргументы в защиту версии о «необходимости обороны» уже вряд ли кого-то способны убедить. Особенно, когда вдумываешься в цифры. Расходы на оборону стран – участниц НАТО, составляющих его восточный фланг, увеличились до рекордных 70 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.