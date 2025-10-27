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Литва намерена закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок

27 октября 2025 10:39
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Литва намерена закрыть границу с Беларусью на неопределенный срок. Об этом заявила премьер-министр страны. Обсуждение пройдет в среду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Литва намерена закрыть границу с Беларусью на неопределённый срок-2

Предполагается, что через КПП смогут передвигаться лишь дипломаты, а также граждане Евросоюза. 

Инга Ругинене, премьер-министр Литвы:
Это будет сделано в ближайшее время. Мы также активно консультируемся и общаемся с нашими союзниками и соседями – Польшей и Латвией. Любые наши действия также согласуются с ними, мы не отдельное государство, мы – часть НАТО и ЕС. Мы координируем с ними все, что делаем.

Напомним, минувшей ночью Литва закрыла пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай. По данным Государственного таможенного комитета Беларуси, сейчас в электронной очереди на выезд в Литву зарегистрировано более полутора тысяч грузовиков. Растет количество ожидающих выезда легковых авто – их уже около 420. Двое суток назад эта цифра составляла 130 автомобилей. Напомним, на минувшей неделе литовская сторона трижды уже закрывала границу с Беларусью.

# Международная политика # Граница

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