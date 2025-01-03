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Литва может потерять 250 млн евро за год из-за запрета экспорта продукции двойного назначения

03 января 2025 17:11
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Экономические сложности, социальные проблемы и кризис в индустрии давно не тревожат европейских министров. Решая лишь собственные проблемы, они принимают законопроекты исходя из интересов чиновников в Брюсселе и Вашингтоне, пренебрегая благосостоянием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одной из таких практик стали санкционные войны, от которых в первую очередь страдают те, кто вводит ограничения.

Литва может потерять 250 млн евро за год из-за запрета экспорта продукции двойного назначения-2

Вступивший в силу с начала 2025 года запрет на экспорт в третьи страны продукции двойного назначения грозит для бизнеса Литвы потерей 250 миллионов евро за год. Прежний кабмин расширил ограничительный список до нескольких тысяч позиций. Однако недальновидность бывших министров быстро уловили новые власти. В правительстве уже обсуждают вопрос о смягчении перечня. Дойдут ли разговоры до дела – вопрос открытый. Несмотря на всю плачевность ситуации, официальный Вильнюс продолжает закапывать предпринимательский сектор. Бизнес на протяжении долгого времени не может выбраться из кризисной ямы, но местных политиков это, судя по всему, не сильно волнует.

# Новости Литвы # Международная политика

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