Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов

Литва намерена открыть еще одну линию по производству боеприпасов. Переговоры по этому вопросу Вильнюс ведет с компанией из США. Пока до конца не ясно, будут ли американцы принимать участие в проекте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они хотят оценить ситуацию на месте.

Напомним, под Каунасом совместно с французами литовцы уже производят боеприпасы калибром 30 миллиметров. Ранее соглашение о строительстве завода власти подписали и с Германией. Развитие военпрома не единственная забота Вильнюса. В стране сейчас проводятся военные учения резервистов. Не отстает и соседняя Латвия. Там создают новые батальоны, которые разместятся недалеко от границ Беларуси.