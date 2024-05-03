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Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов

03 мая 2024 10:56
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Литва намерена открыть еще одну линию по производству боеприпасов. Переговоры по этому вопросу Вильнюс ведет с компанией из США. Пока до конца не ясно, будут ли американцы принимать участие в проекте, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они хотят оценить ситуацию на месте.

Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов-1

Напомним, под Каунасом совместно с французами литовцы уже производят боеприпасы калибром 30 миллиметров. Ранее соглашение о строительстве завода власти подписали и с Германией. Развитие военпрома не единственная забота Вильнюса. В стране сейчас проводятся военные учения резервистов. Не отстает и соседняя Латвия. Там создают новые батальоны, которые разместятся недалеко от границ Беларуси.

Литва и США могут открыть новую совместную линию по производству боеприпасов-4

И Польша, известная своей воинственностью. Там предлагают создать европейскую бригаду войск для действий за границей. Вот такие военные амбиции у наших соседей. Все это создает дополнительную напряженность в регионе.

# Оружие и боеприпасы

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