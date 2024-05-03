Медведев: конференция в Швейцарии демонстрирует крах плана Зеленского

По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, швейцарская конференция по Украине станет доказательством провала «мирного плана» президента Владимира Зеленского и демонстрацией некомпетентности западных элит. Об этом пишет РИА Новости.

Россия не будет участвовать в конференции, которую она считает пиар-акцией.

В Москве готовы к проведению переговоров, но Киев ввел на них законодательный запрет. Запад настоятельно призывает Россию к ведению переговоров, но игнорирует отказ Киева от ведения диалога. В Кремле говорят, что ситуация на Украине стабилизируется только при учете новых реалий.