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Медведев: конференция в Швейцарии демонстрирует крах плана Зеленского

03 мая 2024 10:41
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По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, швейцарская конференция по Украине станет доказательством провала «мирного плана» президента Владимира Зеленского и демонстрацией некомпетентности западных элит. Об этом пишет РИА Новости.

Россия не будет участвовать в конференции, которую она считает пиар-акцией. 

В Москве готовы к проведению переговоров, но Киев ввел на них законодательный запрет. Запад настоятельно призывает Россию к ведению переговоров, но игнорирует отказ Киева от ведения диалога. В Кремле говорят, что ситуация на Украине стабилизируется только при учете новых реалий.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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