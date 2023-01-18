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Эстония закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на 36 млн евро

18 января 2023 12:20
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Новости Эстонии. Эстония продолжает наращивать военную мощь. В Министерстве обороны страны 18 января сообщили о заключении контракта с Южной Кореей о закупке партии современных гаубиц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на 36 млн евро-1

В общей сложности эстонская армия получит 36 самоходных артустановок на сумму 36 миллионов евро. Как заявили в военном ведомстве, это позволит вывести огневую мощь на совершенно новый уровень. В конце 2022 года Таллин договорился с Вашингтоном о поставке мобильных ракетных систем.

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# Вооруженные силы # Новости Эстонии # Фотофакт

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