Эстония закупит у Южной Кореи самоходные гаубицы на 36 млн евро

Новости Эстонии. Эстония продолжает наращивать военную мощь. В Министерстве обороны страны 18 января сообщили о заключении контракта с Южной Кореей о закупке партии современных гаубиц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности эстонская армия получит 36 самоходных артустановок на сумму 36 миллионов евро. Как заявили в военном ведомстве, это позволит вывести огневую мощь на совершенно новый уровень. В конце 2022 года Таллин договорился с Вашингтоном о поставке мобильных ракетных систем.