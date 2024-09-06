Linkin Park вновь возвращается на сцену с заменой Честера Беннингтона

Linkin Park заявили о своем скором возвращении на сцену с обновленным составом. Об этом пишет ТАСС.

В прямом эфире на YouTube Майк Шинода представил барабанщика Колина Бриттейна и вокалистку Эмили Армстронг, которые заменили Честера Беннингтона.

Группа представила новую песню The Emptiness Machine и анонсировала альбом From Zero, релиз которого состоится 15 ноября.

Группа Linkin Park, созданная в 1996 году, успела выпустить семь альбомов, которые были проданы тиражом более 70 миллионов копий и получили две премии «Грэмми». В 2017 году Честер Беннингтон, солист группы, покончил с собой.