Камала Харрис готова сменить Байдена в президентской гонке
В США продолжают обсуждать громкое заявление Джо Байдена сняться с президентской гонки. Теперь политики и эксперты строят предположения, кто может заменить его и стать кандидатом от демократов. Все почти единодушно склоняются к кандидатуре Камалы Харрис, вице-президента страны. Именно за нее отдать свои голоса призвал и сам пока еще глава Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И как стало известно, 59-летний политик уже приняла это предложение и сообщила, что будет участвовать в выборах. У нее есть реальные шансы победить на них. Политик уже заручилась поддержкой 12 сенаторов-демократов, в самой партии идет сбор подписей за выдвижение ее кандидатом в президенты. Предвыборный штаб сразу после известия о выходе Байдена из гонки уже смог собрать более 55 миллионов долларов пожертвований на избирательную кампанию Харрис.
Согласно последнему опросу, она может рассчитывать на 39 % голосов избирателей против 44 % Трампа. Несмотря на это, сам экс-президент США не видит в ней конкурента. Он уже заявил, что готов провести дебаты с соперницей. И победить ее будет гораздо проще, чем Байдена. Сами американские политики относятся к Харрис весьма неоднозначно. Некоторые считают, что она довольно рискованная кандидатура не только для демпартии, но и для страны.
Роберт Кеннеди-младший, независимый кандидат в президенты США:
Она ястреб войны. Демократическая партия всегда была партией мира. Камала Харрис – ястреб войны в отношении Украины. Она ястреб войны в отношении Китая. Я думаю, что мы должны найти способы сосуществования с остальным миром, насколько это возможно. Я думаю, что она ничего не сделает с национальным дефицитом. Я никогда не слышал, чтобы она говорила об эпидемии преступности. Я думаю, что она продукт корпоративного контроля над нашей демократией, и у нее один из худших показателей в области гражданских прав среди всех государственных служащих.
Однако формально кандидатуры у демократов пока нет: несмотря на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя с уверенностью сказать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.