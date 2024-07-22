Камала Харрис готова сменить Байдена в президентской гонке

В США продолжают обсуждать громкое заявление Джо Байдена сняться с президентской гонки. Теперь политики и эксперты строят предположения, кто может заменить его и стать кандидатом от демократов. Все почти единодушно склоняются к кандидатуре Камалы Харрис, вице-президента страны. Именно за нее отдать свои голоса призвал и сам пока еще глава Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И как стало известно, 59-летний политик уже приняла это предложение и сообщила, что будет участвовать в выборах. У нее есть реальные шансы победить на них. Политик уже заручилась поддержкой 12 сенаторов-демократов, в самой партии идет сбор подписей за выдвижение ее кандидатом в президенты. Предвыборный штаб сразу после известия о выходе Байдена из гонки уже смог собрать более 55 миллионов долларов пожертвований на избирательную кампанию Харрис.

Согласно последнему опросу, она может рассчитывать на 39 % голосов избирателей против 44 % Трампа. Несмотря на это, сам экс-президент США не видит в ней конкурента. Он уже заявил, что готов провести дебаты с соперницей. И победить ее будет гораздо проще, чем Байдена. Сами американские политики относятся к Харрис весьма неоднозначно. Некоторые считают, что она довольно рискованная кандидатура не только для демпартии, но и для страны.