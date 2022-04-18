Лидер датской партии «Жёсткий курс» пообещал сжечь Коран на митинге в Швеции. Местные мусульмане вышли на акции протеста
Новости Швеции. В Швеции продолжаются беспорядки против датской ультраправой партии «Жесткий курс», которая выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конфликт начался после того, как лидер партии заявил о том, что сжег Коран – священную книгу для мусульман. И пообещал сделать это снова, но уже в Швеции. Он даже согласовал с властями митинг, на котором собирался это сделать. Для этого был выбран квартал, где проживает большое число мигрантов.
Такие действия вызвали недовольство среди местных мусульман. В результате во многих городах прошли акции протеста, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Люди кидали в стражей порядка камни. По последним данным пострадали 17 сотрудников. Кроме того, протестующие жгли полицейские автомобили, шины и мусорные баки, а также возводили баррикаду, которая препятствовала движению транспорта. Чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить слезоточивый газ и сделать несколько предупредительных выстрелов. Более 40 человек арестованы.