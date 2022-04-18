Лидер датской партии «Жёсткий курс» пообещал сжечь Коран на митинге в Швеции. Местные мусульмане вышли на акции протеста

Новости Швеции. В Швеции продолжаются беспорядки против датской ультраправой партии «Жесткий курс», которая выступает за запрет ислама и депортацию из Дании всех «незападных лиц, которым предоставлено убежище», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт начался после того, как лидер партии заявил о том, что сжег Коран – священную книгу для мусульман. И пообещал сделать это снова, но уже в Швеции. Он даже согласовал с властями митинг, на котором собирался это сделать. Для этого был выбран квартал, где проживает большое число мигрантов.