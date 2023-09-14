Прямой эфир

Кремль не стал раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России

14 сентября 2023 11:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разглашать дату отъезда лидера Северной Кореи Ким Чен Ына из России, сочтя это некорректным, передает РИА Новости.

Он отметил, что это прерогатива северокорейской стороны. Ранее Ким Чен Ын, посетивший Россию впервые с 2019 года, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

Сообщается, что обсуждались проблемы в области обеспечения безопасности Корейского полуострова и стран Европы, а также вопросы взаимодействия в сфере развития агропромышленного комплекса, туристической и логистической инфраструктуры.

# Международная политика # Ким Чен Ын # Владимир Путин # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны РФ: безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море
14 сентября 2023 11:54

Минобороны РФ: безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Чёрном море

Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ в СБ ООН
14 сентября 2023 11:29

Politico: Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ в СБ ООН

В столице Республики Бангладеш горел рынок – уничтожены сотни магазинов
14 сентября 2023 11:22

В столице Республики Бангладеш горел рынок – уничтожены сотни магазинов