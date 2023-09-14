Кремль не стал раскрывать дату отъезда Ким Чен Ына из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал разглашать дату отъезда лидера Северной Кореи Ким Чен Ына из России, сочтя это некорректным, передает РИА Новости.

Он отметил, что это прерогатива северокорейской стороны. Ранее Ким Чен Ын, посетивший Россию впервые с 2019 года, провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

Сообщается, что обсуждались проблемы в области обеспечения безопасности Корейского полуострова и стран Европы, а также вопросы взаимодействия в сфере развития агропромышленного комплекса, туристической и логистической инфраструктуры.