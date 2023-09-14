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Один из самых популярных музеев Германии закроют на 14 лет

14 сентября 2023 11:58
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Новости Германии. Пергамский – один из популярнейших музеев Германии – закроют на 14 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что он нуждается в реставрации.

Один из самых популярных музеев Германии закроют на 14 лет-1

К слову, она, по предварительным подсчетам, обойдется минимум в миллиард евро. Работа предстоит большая: многие помещения музея находятся в плачевном состоянии. Так что уже через месяц лучшие мастера страны приедут наводить красоту.

Один из самых популярных музеев Германии закроют на 14 лет-4

Ван Жун, житель Южной Кореи:
Мы специально прилетели в Берлин из Южной Кореи, чтобы провести здесь медовый месяц. Мы узнали из новостей, что Пергамский музей собираются закрыть на 14 лет. Для нас это была последняя возможность попасть в него, поэтому мы приехали сюда.

Один из самых популярных музеев Германии закроют на 14 лет-7

Местные жители и туристы тем временем спешат попасть в сокровищницу Берлина, ведь в следующий раз увидеть редкие экспонаты получится только в 2037-м.

# Музеи # Марина Кишкурно # Новости Германии # Фотофакт

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