Один из самых популярных музеев Германии закроют на 14 лет

Новости Германии. Пергамский – один из популярнейших музеев Германии – закроют на 14 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дело в том, что он нуждается в реставрации.

К слову, она, по предварительным подсчетам, обойдется минимум в миллиард евро. Работа предстоит большая: многие помещения музея находятся в плачевном состоянии. Так что уже через месяц лучшие мастера страны приедут наводить красоту.

Ван Жун, житель Южной Кореи:

Мы специально прилетели в Берлин из Южной Кореи, чтобы провести здесь медовый месяц. Мы узнали из новостей, что Пергамский музей собираются закрыть на 14 лет. Для нас это была последняя возможность попасть в него, поэтому мы приехали сюда.