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Лесные пожары охватили Калифорнию: погибли уже 40 человек, уничтожено 6000 домов

16 октября 2017 07:38
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Новости США. Площадь лесных пожаров в Калифорнии превзошла по размерам американский мегаполис Нью-Йорк. Огнем охвачены уже почти 86 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор штата Джерри Браун назвал бедствие одной из величайших трагедией региона. Ежедневно в зонах, охваченных пламенем, гибнут люди. В списках погибших уже 40 человек. Огонь уничтожил почти 6000 домов и построек. Экстренно эвакуироваться были вынуждены уже 100 тысяч жителей. Американским пожарным помогают коллеги из Канады и Австралии. Но даже совместными усилиями им не удается справиться с огненной стеной.

# Пожар # Фотофакт

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