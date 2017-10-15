В Сиднее автомобиль упал в реку: женщину-водителя спасли

Новости Сиднея. Полиция Сиднея спасла незадачливую автолюбительницу от неминуемой гибели. Женщина вылетела с дороги в реку Джорджес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль начал стремительно тонуть. Сама дама, видимо от шока, даже не попыталась выбраться из машины. Спасло ее то, что рядом оказались правоохранители, которые тут же бросились ей на помощь. Спустя секунды авто ушло под воду.