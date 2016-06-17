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Лесные пожары на Сицилии: огонь подбирается к курортам

17 июня 2016 13:48
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Новости Италии. Сицилия объята огнём. На популярном итальянском острове из-за лесных пожаров сложилась чрезвычайная ситуация.

Пламя уже практически вплотную приблизилось к курортному городу Чефалу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идёт  эвакуация населения. Закрыты детские сады и школы. Полностью остановлено железнодорожное сообщение.

Быстрому распространению огня способствует установившаяся в регионе аномальная жара и ветер. Под угрозой оказался и национальный парк.

В тушении задействованы сотни пожарных, привлечена авиация. Отмечу, что по одной из версий причиной пожаров стали умышленные поджоги.

# Пожар

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