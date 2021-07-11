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Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Высота пламени достигает 31 метра

11 июля 2021 12:07
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Новости США. В Калифорнии бушуют лесные пожары: эвакуированы почти 3 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Высота пламени достигает 31 метра-1

Уничтожено более десятка домов. Власти вынуждены были закрыть почти 600 квадратных километров национального леса.

Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Высота пламени достигает 31 метра-4

Сейчас на севере штата держится рекордно жаркая температура – 54°C. Высота пламени достигает порой 31 метра и осложняет работу пожарным и авиации. Более тысячи спасателей подняты самолетами для укрощения стихии.

# Пожары # Фотофакт

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