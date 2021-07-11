Лесные пожары бушуют в Калифорнии. Высота пламени достигает 31 метра

Новости США. В Калифорнии бушуют лесные пожары: эвакуированы почти 3 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожено более десятка домов. Власти вынуждены были закрыть почти 600 квадратных километров национального леса.