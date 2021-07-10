В Париже +21°C, в Москве +29°C. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 июля

В Париже синоптики обещают дождь и грозу, столбик термометра покажет +21 °C. В Вене , судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +31 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Риме до +29 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +27 °C.

В столице Болгарии, по прогнозам, +28 °C, солнечно. В Анкаре ожидается до +29 °C. А в Афинах летний зной, здесь обещают +34 °C.

О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +28 °C, возможен дождь. В Вильнюсе +31 °C, без осадков.