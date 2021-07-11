Митинг в Братиславе. Демонстранты требовали разрешить свободный выезд за рубеж

На площадь перед зданием правительства вышли несколько сотен человек. Митингующие требовали немедленно отказаться от уже введенных ограничений на посещение различных мероприятий, разрешить свободный выезд за рубеж и отменить обязательные прививки для представителей некоторых профессий.