Митинг в Братиславе. Демонстранты требовали разрешить свободный выезд за рубеж

Новости Словакии. В Братиславе прошел антикоронавирусный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Словакии. В Братиславе прошел антикоронавирусный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадь перед зданием правительства вышли несколько сотен человек. Митингующие требовали немедленно отказаться от уже введенных ограничений на посещение различных мероприятий, разрешить свободный выезд за рубеж и отменить обязательные прививки для представителей некоторых профессий.