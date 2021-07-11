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Митинг в Братиславе. Демонстранты требовали разрешить свободный выезд за рубеж

11 июля 2021 11:41
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Новости Словакии. В Братиславе прошел антикоронавирусный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг в Братиславе. Демонстранты требовали разрешить свободный выезд за рубеж-1

На площадь перед зданием правительства вышли несколько сотен человек. Митингующие требовали немедленно отказаться от уже введенных ограничений на посещение различных мероприятий, разрешить свободный выезд за рубеж и отменить обязательные прививки для представителей некоторых профессий.

# Акции протеста # Фотофакт

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