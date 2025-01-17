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Голосование израильского парламента по перемирию с ХАМАС перенесено на 18 января

17 января 2025 10:36
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Голосование израильского парламента по перемирию с ХАМАС перенесено на 18 января. Заседание состоится на день раньше запланированного, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование израильского парламента по перемирию с ХАМАС перенесено на 18 января-2

Хотя стороны ближневосточного конфликта уже подписали соглашение о прекращении огня, без одобрения кнессета оно не может вступить в силу. Ранее о сделке как о свершившемся факте уже объявили основные посредники – Катар, Египет и США. Оглашения окончательного вердикта с нетерпением ждут сотни тысяч мирных палестинцев и израильтян. 15 месяцев длилось противостояние на Ближнем Востоке, и теперь появилась реальная надежда на мир, пусть и на определенных условиях. Израиль пообещал вывести войска из Газы, а в ХАМАС согласились освободить заложников. Первые из них должны отправиться домой уже 19 января.

# Международная политика

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