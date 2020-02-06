Легенда Голливуда Кирк Дуглас умер на 104 году жизни
Новости США. 5 февраля в Нью-Йорке на 104 году ушёл из жизни актёр «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас. О смерти Дугласа рассказал его сын Майкл на своей странице в Facebook.
«Кирк прожил хорошую жизнь, он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, и остался в истории как известный филантропа, который работал, чтобы помочь общественности и принести мир на планету», – написал сын Кирка Дугласа.
Будущий актёр родился 9 декабря 1916 года в семье, которая эмигрировала в США из города Чаусы Могилёвской губернии. Семья жила небогато и Кирк, занимаясь подработками, чтобы помочь родителям, уже тогда мечтал стать актёром.
Чаусы, Могилевская область — родина Кирка и Майкла Дугласов
Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas
Во время поступления в Американскую Академию драматических искусств Дуглас произвёл такое впечатление на педагогов, что ему выделили стипендию, поскольку сам Кирк не мог оплатить своё обучение.
Во время Второй мировой войны Дуглас отправился на фронт, и только после её окончания смог посвятить себя актёрской карьере. Начинал Кирк с ролей второго плана, но через пару лет актёра уже стали узнавать на улицах.
Пик успеха пришёлся на 1950-1960-ые годы. Затем Дуглас начал постепенно терять популярность. В 1996 году Кирк перенёс инсульт. Из-за возникших осложнений отец Майкла решил завершить карьеру.
Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas
После этого актёр писал книги, вёл блог, уделял время семье и принимал активное участие в благотворительности.
«Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения, и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я тебя люблю и очень горжусь тем, что я твой сын», – закончил своё прощание Майкл Дуглас.
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