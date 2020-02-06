Легенда Голливуда Кирк Дуглас умер на 104 году жизни

Новости США. 5 февраля в Нью-Йорке на 104 году ушёл из жизни актёр «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас. О смерти Дугласа рассказал его сын Майкл на своей странице в Facebook.

«Кирк прожил хорошую жизнь, он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, и остался в истории как известный филантропа, который работал, чтобы помочь общественности и принести мир на планету», – написал сын Кирка Дугласа.

Будущий актёр родился 9 декабря 1916 года в семье, которая эмигрировала в США из города Чаусы Могилёвской губернии. Семья жила небогато и Кирк, занимаясь подработками, чтобы помочь родителям, уже тогда мечтал стать актёром.

Чаусы, Могилевская область — родина Кирка и Майкла Дугласов