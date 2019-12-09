В Новой Зеландии при извержении вулкана погиб человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести

Новости Новой Зеландии. На новозеландском острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана: погиб один человек, есть пострадавшие и пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их точное количество устанавливается.

К ближайшей безопасной зоне направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. Уровень опасности на острове повышен до четвертого.

По предварительной информации, в момент извержения рядом с горой находились около 100 человек. Отметим, Уайт-Айленд – единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Он является достопримечательностью страны и открыт для туристических поездок.