Лазуткин о конфликте на Ближнем Востоке: угроза сохраняется, несмотря на твиты Трампа, что мир наступил

Андрей Лазуткин, политолог:

Израиль будет делать все, чтобы минимизировать атаки по своей территории. Неважно, это будет через дипломатию, через угрозы, через какие-то теракты. Но они, конечно, не откажутся от возможности снова Трампа втянуть в какой-то обмен ударами. Потому что война – это очень дорого. И пока Трамп еще далеко не отошел от темы, его будут все время в нее снова вовлекать. Ирану, конечно, все это не надо. Они реально как бы ну выстояли, конечно. Но кто знает, если продолжать такие абордировки, да даже без какой-то наземной операции, допустим, год. Год обстрелов, когда вас погибает все время руководство. Югославии хватило два месяца. Ну, Восток – дело тонкое. То есть, конечно, там люди так просто не сдаются, как наш Милошевич. Но я думаю, что угроза сохраняется. Несмотря на все твиты Трампа о том, что мир наступил, все уже хорошо, все помирились. Но Трамп не управляет даже Зеленским, который гораздо ближе к Трампу по всей культуре, по какому-то подходу, по бизнесу. А что уже говорится о Ближнем Востоке? Там абсолютно другая специфика.