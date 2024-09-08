Трамп рассказал, что его оскорбил Путин

Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что РФ поддержит Харрис, как и рекомендовал действующий президент Штатов Джо Байден. По словам Путина, заразительный смех кандидата от демократов может свидетельствовать о том, что у нее все хорошо.