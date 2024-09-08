Трамп рассказал, что его оскорбил Путин

По словам бывшего президента Америки Дональда Трампа, намерение президента РФ Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах стало для него оскорбительным, пишет РИА Новости.
По словам бывшего президента Америки Дональда Трампа, намерение президента РФ Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах стало для него оскорбительным, пишет РИА Новости.
Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что РФ поддержит Харрис, как и рекомендовал действующий президент Штатов Джо Байден. По словам Путина, заразительный смех кандидата от демократов может свидетельствовать о том, что у нее все хорошо.
«Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило», – высказался Трамп.