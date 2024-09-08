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Трамп рассказал, что его оскорбил Путин

08 сентября 2024 10:30
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По словам бывшего президента Америки Дональда Трампа, намерение президента РФ Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах стало для него оскорбительным, пишет РИА Новости.

Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что РФ поддержит Харрис, как и рекомендовал действующий президент Штатов Джо Байден. По словам Путина, заразительный смех кандидата от демократов может свидетельствовать о том, что у нее все хорошо.

«Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило», – высказался Трамп.

# Владимир Путин # Международная политика # Дональд Трамп

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