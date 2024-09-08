Вооруженные силы Украины дистанционно осуществили минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы Украины дистанционно осуществили минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, пишет РИА Новости.
Сообщается, что вся территория поселка была заминирована противотанковыми минами. Данные мины произведены в ФРГ. Они являются противоднищевыми, имеющими осколочный элемент и антенны.
На четвертые сутки произошел автоматический самоподрыв мин. Местные жители не пострадали.