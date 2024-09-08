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ВС Украины дистанционно заминировали посёлок в Курской области

08 сентября 2024 10:51
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Вооруженные силы Украины дистанционно осуществили минирование поселка Нижний Мордок в Курской области, пишет РИА Новости.

Сообщается, что вся территория поселка была заминирована противотанковыми минами. Данные мины произведены в ФРГ. Они являются противоднищевыми, имеющими осколочный элемент и антенны.

На четвертые сутки произошел автоматический самоподрыв мин. Местные жители не пострадали.

# Международная политика

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