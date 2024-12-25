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Лавров: словом из трёх букв Зеленский объяснил смысл саммита по Украине

25 декабря 2024 14:04
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Президент Украины Владимир Зеленский дал название второму саммиту по Украине, послав РФ «на три буквы». Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров: словом из трёх букв Зеленский объяснил смысл саммита по Украине-1

Фото: Pinterest

Лавров акцентировал внимание, что в начале декабря Зеленскому задали вопрос, на что необходимо пойти РФ, чтобы появилась возможность разрешить конфликт. Украинский лидер в ответ заявил, что она «должна пойти на три буквы». Однако позже Зеленский отметил, что Москва может быть приглашена на второй саммит по Украине, «когда будет готов ультиматум».

При сопоставлении двух высказываний: на что нужно пойти РФ с целью урегулирования, а также что Москве надо попасть на второй саммит, напрашивается вывод, что Зеленский своей первой фразой определил «название и смысл этого саммита», сказал дипломат.

# Международная политика # Сергей Лавров # Владимир Зеленский

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