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Лавров рассказал, когда Москва представит Киеву проект документа об урегулировании

24 мая 2025 10:04
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Лавров рассказал, когда Москва представит Киеву проект документа об урегулировании-0

Москва осуществит передачу Киеву своего проекта документа, где изложены условия урегулирования, по завершении процесса обмена пленными «1000 на 1000», пишет РИА Новости.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле делегациями РФ и Украины, отметил дипломат.

Так, Лавров пояснил, что ведется работа по составлению списка, чтобы провести обмен военнопленными, а также над подготовка документа с описанием критериев, способствующим достижению долгосрочному урегулированию. Подготовка данного проекта документа – 2-я часть договоренностей сторон в Турции.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

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