Лавров раскрыл некоторые детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде

На состоявшихся в Эр-Рияде переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
На состоявшихся в Эр-Рияде переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Фото: kremlin.ru
«Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», – сказал глава МИД РФ.