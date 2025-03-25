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Лавров раскрыл некоторые детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде

25 марта 2025 11:01
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На состоявшихся в Эр-Рияде переговорах обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Лавров раскрыл некоторые детали переговоров РФ и США в Эр-Рияде-1

Фото: kremlin.ru

«Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», – сказал глава МИД РФ.

# Международная политика # Сергей Лавров

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