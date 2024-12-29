Лавров предлагает «гнать отовсюду» Зеленского из-за несоблюдения дресс-кода

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне скандала с шахматистом Магнусом Карлсеном из-за джинсов в ходе чемпионата мира выдвинул предложение «за дресс-код отовсюду гнать» и президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

В Нью-Йорке шахматиста Магнуса Карлсена на ЧМ по блицу и рапиду оштрафовали и сняли с 9-го раунда первенства по рапиду. Причиной названо нарушение дресс-кода, спортсмен отказался переодевать джинсы. Ответной реакцией шахматиста стал отказ принимать участие в чемпионате мира по блицу.

По мнению Лаврова, данный факт «вызывает изумление, если не остолбенение». Придерживаясь подобного принципа, и Зеленского следует гнать отовсюду за дресс-код, отметил дипломат.