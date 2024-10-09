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Кто получил Нобелевскую премию-2024 по химии

09 октября 2024 11:16
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Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии в текущем году, пишет ТАСС.

Обладателями престижной премии стали Дэвид Бейкер, Джон Джампер и Демис Хассабис. Они были выделены среди остальных благодаря своим разработкам: «компьютерное моделирование структур белков» и «прогнозирование структур белков».

Бейкер смог создать белок полностью отличный от уже существующих в мире. Ему присвоено название Top7. Теперь стало возможно проектирование белковых структур, которые в природе не встречаются.
Хассабис и Джампер отмечены благодаря разработке модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2.

# Наука # Нобелевская премия

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