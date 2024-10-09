Кто получил Нобелевскую премию-2024 по химии

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии в текущем году, пишет ТАСС.
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии в текущем году, пишет ТАСС.
Обладателями престижной премии стали Дэвид Бейкер, Джон Джампер и Демис Хассабис. Они были выделены среди остальных благодаря своим разработкам: «компьютерное моделирование структур белков» и «прогнозирование структур белков».
Бейкер смог создать белок полностью отличный от уже существующих в мире. Ему присвоено название Top7. Теперь стало возможно проектирование белковых структур, которые в природе не встречаются.
Хассабис и Джампер отмечены благодаря разработке модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2.