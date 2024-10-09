Кто получил Нобелевскую премию-2024 по химии

Восточный фланг НАТО увеличил расходы на оборону до 70 млрд долларов

Это небывалый уровень за последние 30 лет. На фоне так называемой угрозы с Востока 14 государств НАТО направляют на военные нужды баснословные деньги. Бесспорным лидером в этой гонке стала Польша, которая на закупки вооружений и военной техники не пожалела 10 миллиардов долларов.