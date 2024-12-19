Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Беларусью до конца июня 2025-го

Латвия продлила режим усиленного контроля на границе с Беларусью. Он будет действовать до конца июня 2025 года. Причиной такого решения названо миграционное давление, которое, по мнению Риги, сохраняется на границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что действие особого режима продлевалось уже неоднократно. И всякий раз затраты, связанные с реализацией мероприятий на рубежах страны, покрываются за счет госбюджета по статье «непредвиденные расходы». Траты Латвии лучше всего отражают приоритеты страны. В 2025 году на военную сферу предусмотрено дополнительное финансирование. В то время как латыши едва сводят концы с концами. Накануне стало известно об очередном подорожании электроэнергии в Прибалтике. Вверх в преддверии праздников пошли и цены на продовольствие.