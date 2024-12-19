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Армия РФ взяла под свой контроль Зеленовку и Новый Комар в ДНР

19 декабря 2024 09:37
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Армия РФ взяла под свой контроль Зеленовку и Новый Комар в ДНР-0

Фото: Минобороны РФ

По сообщению Министерства обороны РФ, российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в ДНР – Зеленовку и Новый Комар. Об этом пишет РИА Новости.

Взятие Зеленовки позволит сузить клещи вокруг группировки ВСУ в Курахово, а контроль над Новым Комаром обеспечит безопасность юго-западных границ ДНР. 

Российские войска также разбили три украинские бригады и отразили контратаку. Потери ВСУ за сутки составили около 175 военнослужащих, несколько единиц техники и радиоэлектронная станция.

# Армия

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