Армия РФ взяла под свой контроль Зеленовку и Новый Комар в ДНР

По сообщению Министерства обороны РФ, российские военнослужащие взяли под контроль два населенных пункта в ДНР – Зеленовку и Новый Комар. Об этом пишет РИА Новости.

Взятие Зеленовки позволит сузить клещи вокруг группировки ВСУ в Курахово, а контроль над Новым Комаром обеспечит безопасность юго-западных границ ДНР.

Российские войска также разбили три украинские бригады и отразили контратаку. Потери ВСУ за сутки составили около 175 военнослужащих, несколько единиц техники и радиоэлектронная станция.