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Шайба Сергачева помогла. «Юта» победила «Ванкувер» в матче НХЛ

19 декабря 2024 08:52
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Шайба Сергачева помогла. «Юта» победила «Ванкувер» в матче НХЛ-0

Фото: pixabay

В матче НХЛ, проходившем в Солт-Лейк-Сити, «Юта» обыграла «Ванкувер Кэнакс». Об этом пишет РИА Новости.

Победа досталась хозяевам в дополнительное время со счетом 3:2. Гости повели 2:0 после голов Дентона Хейнена и Дакоты Джошуа, но Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер сравняли счет.

Михаил Сергачев забросил победную шайбу за 12 секунд до окончания овертайма и был признан главной звездой матча. «Юта» занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Ванкувер» – четвертый в Тихоокеанском дивизионе.

# Хоккей

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