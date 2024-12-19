Киев отдал приказ удерживать позиции в Курахово до инаугурации новоизбранного лидера США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

При этом Россия продолжает окружать город, взяв под контроль около 90 процентов его территорий. Главные бои идут в северо-западном районе. Город Курахово имеет большое стратегическое значение, и его взятие позволит продвинуться российским войскам к западной границе ДНР. Инаугурация Трампа состоится 20 января.