Латвия начала учения у границы с Беларусью якобы для борьбы с мигрантами

Латвия запустила на восточной границе операцию под кодовым названием «Оборотень». Премьер-министр страны объявил о синхронизации действий пограничников, полиции и военных якобы для борьбы с нелегальной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К границе стягивают дополнительные силы, беспилотники и системы наблюдения. Руководить процессом будет центр кризисного управления. При этом власти подчеркивают, что силы НАТО к маневрам не привлекают.

Ранее правительство уже отклоняло идею закрыть КПП «Патерниеки», поскольку основной поток нарушителей идет в обход пунктов пропуска. Белорусский МИД расценил эти шаги как попытку заработать политические очки и претендовать на дополнительные субсидии от Евросоюза.