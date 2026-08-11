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Латвия начала учения у границы с Беларусью якобы для борьбы с мигрантами

11 августа 2026 19:55
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Латвия запустила на восточной границе операцию под кодовым названием «Оборотень». Премьер-министр страны объявил о синхронизации действий пограничников, полиции и военных якобы для борьбы с нелегальной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

К границе стягивают дополнительные силы, беспилотники и системы наблюдения. Руководить процессом будет центр кризисного управления. При этом власти подчеркивают, что силы НАТО к маневрам не привлекают. 

Ранее правительство уже отклоняло идею закрыть КПП «Патерниеки», поскольку основной поток нарушителей идет в обход пунктов пропуска. Белорусский МИД расценил эти шаги как попытку заработать политические очки и претендовать на дополнительные субсидии от Евросоюза.

# Новости Латвии # Государственная граница Беларуси

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