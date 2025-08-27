Масштабные антиправительственные забастовки запланированы по всей Франции

Политическая осень для Франции обещает быть вовсе не золотой, а скорее красной. Так, 8 сентября премьер-министр Франсуа попытается доказать парламенту, что он способен удержать власть на голосовании по вопросу о доверии правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А уже через два дня по всей Франции готовится серия забастовок. Байру, конечно, надеется переиграть протестующих, но выглядит это так, словно он собирается тушить пожар бензином. Инициатором такой рискованной процедуры выступил сам глава Кабмина, и вот почему. Политическая логика Байру здесь проста: лучшая защита – нападение. В его случае показать всем, что новый бюджет с драконовскими мерами в виде заморозки соцвыплат и отмены праздников поможет закрыть бюджетную дыру в 47 миллиардов евро. Для Франции, привыкшей к статусу социального рая, такое сокращение – это почти национальная измена. Проблема лишь в том, что сторонников реформы по спасению страны немного, а противников с избытком. Чтобы получить вотум доверия, Байру нужно 289 голосов, а вместе с «макронистами» у него выйдет лишь 165. Глава Кабмина рискует пополнить клуб премьер-министров, неспособных долго продержаться в должности, вроде своего предшественника Барнье, которого парламент отправил в отставку после трех месяцев работы. При этом тоже из-за провального бюджета. Впрочем, на этот раз премьер-министр предпочитает считать, что ответственность за огромный госдолг, который уже перевалил за 110 % от ВВП – вовсе не его.

Франсуа Байру, премьер-министр Франции:

Не правительства наращивают долг. Год за годом этот колоссальный долг шел на текущие расходы и защиту наших сограждан. Он копился 20 лет и растет по 12 миллионов евро в час. Теперь долг – это каждый из наc.

Французам это нравится примерно так же, как выглядит рейтинг премьера. Он составляет жалкие 18 %, а две трети населения страны уже готовы выйти на улицы. Национальная забастовка назначена на 10 сентября – и это еще до того, как парламент успеет проголосовать по вотуму доверия. Тем временем ветераны «желтых жилетов» потирают руки, готовясь превратить улицы в декорации к сиквелу. При этом игра идет ва-банк не только для Байру, но и для президента Макрона, для которого вотум недоверия правительства на этот раз точно обернется началом конца. В этом уверен и основатель левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, который накануне призвал к отставке президента. Импичмент планируют на 23 сентября.