В своем интервью изданию Pais министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не требуют от Киева переговоров с РФ о «замораживании» конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина стала символом единения, а не раскола, и заявил, что Россию, по его словам, не интересуют ни «замороженный» конфликт, ни мир.

Ранее в Москве уже заявляли о готовности к ведению диалога, однако Киев законодательно запретил вести переговоры. Хотя Запад и призывает Москву к диалогу, он игнорирует регулярные отказы Киева от него.

Кремль заявил, что в настоящее время не существует никаких предпосылок для того, что ситуация в Украине станет мирной, и что приоритетной задачей для России является реализация целей спецоперации, что в настоящее можно сделать только военным путем.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия неизменно выступает за мирное разрешение украинского конфликта, но при соблюдении российских интересов безопасности.