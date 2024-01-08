Прямой эфир

Кулеба: союзники не просят Киев вести переговоры о замораживании конфликта с РФ

08 января 2024 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В своем интервью изданию Pais министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что союзники не требуют от Киева переговоров с РФ о «замораживании» конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Украина стала символом единения, а не раскола, и заявил, что Россию, по его словам, не интересуют ни «замороженный» конфликт, ни мир.

Ранее в Москве уже заявляли о готовности к ведению диалога, однако Киев законодательно запретил вести переговоры. Хотя Запад и призывает Москву к диалогу, он игнорирует регулярные отказы Киева от него. 

Кремль заявил, что в настоящее время не существует никаких предпосылок для того, что ситуация в Украине станет мирной, и что приоритетной задачей для России является реализация целей спецоперации, что в настоящее можно сделать только военным путем.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия неизменно выступает за мирное разрешение украинского конфликта, но при соблюдении российских интересов безопасности.

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский обратился к Европе преподать урок РФ за СВО
08 января 2024 09:02

Зеленский обратился к Европе преподать урок РФ за СВО

В Украине погиб пилот МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»
08 января 2024 08:44

В Украине погиб пилот МиГ-29 с позывным «Голубой шлем»

Калифорнию накрыл зимний шторм
08 января 2024 08:25

Калифорнию накрыл зимний шторм