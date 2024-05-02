Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена

Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе российских ударов энергетическая система страны получила серьезные разрушения. Об этом пишет РИА Новости.

«Половина нашей энергетической системы повреждена», – сказал он.



Кулеба также заметил, что за время этого конфликта Россия преуспела в создании оружия.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов на дальнейшее продолжение противостояния с РФ. С тех пор Пентагон уже возобновил военные поставки Киеву.

При этом Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют разрешению конфликта и втягивают в него государства НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия Киеву становится легитимной целью.