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Кулеба рассказал, что половина энергосистемы Украины повреждена

02 мая 2024 10:28
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Министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ходе российских ударов энергетическая система страны получила серьезные разрушения. Об этом пишет РИА Новости.

«Половина нашей энергетической системы повреждена», – сказал он.
 

Кулеба также заметил, что за время этого конфликта Россия преуспела в создании оружия.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов на дальнейшее продолжение противостояния с РФ. С тех пор Пентагон уже возобновил военные поставки Киеву.

При этом Россия полагает, что поставки оружия Украине препятствуют разрешению конфликта и втягивают в него государства НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что любая поставка оружия Киеву становится легитимной целью.

# Международная политика

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