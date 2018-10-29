189 человек на борту: в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолёт

Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение самолёт, который направлялся из Джакарты на остров Суматра. На борту находились 189 человек. По информации сайта Flightradar 24, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air должен был вылететь из Джакарты 29 октября в 06:10 по местному времени (02:10 мск), но произошла десятиминутная задержка. Через 13 минут после взлёта воздушное судно пропало с экранов радаров.

Фото: twitter.com/sar_nasional

Как сообщает Jakarta Post, в самолёте находились 178 взрослых пассажиров и три ребёнка. Ещё восемь человек были членами экипажа. Обломки летательного аппарата обнаружены в 11 километрах от берега индонезийской провинции Западная Ява. По сведениям National Search and Rescue Agency (Basarnas), местные спасатели уже находятся на месте крушения. Сотрудники Basarnas обнаружили несколько предметов, которые принадлежали находившимся в самолёте людям.

Фото: twitter.com/sar_nasional