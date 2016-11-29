Самолет с бразильской футбольной командой разбился в Колумбии: среди 81 человека есть выжившие

Новости Колумбии. Срочные новости в эти минуты приходят из Колумбии. Здесь потерпел крушение пассажирский самолет. Авиалайнер выполнял чартерный рейс из Боливии в колумбийский город Медельин. На борту находилось 72 пассажира и 9 членов экипажа. Среди летевших были футболисты бразильского клуба «Шапекоэнсе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, самолет пропал в районе города Рио Негро. Командир воздушного судна сообщил о нехватке топлива. Воздушному судну был дан приоритет в посадке, но добраться до гавани не удалось.

На месте трагедии работают спасатели. Сообщается, что есть выжившие.