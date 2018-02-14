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Известны причины взрыва в Бирмингемском театре в Великобритании

14 февраля 2018 09:21
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Новости Великобритании. В Бирмингемском театре произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известны причины взрыва в Бирмингемском театре в Великобритании-1

Громкий хлопок раздался в помещении для сотрудников. После этого все работники и посетители были экстренно эвакуированы. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной стали технические неполадки и о спланированном нападении речь не идет. В результате инцидента пострадавших нет.

# Фотофакт # Взрыв

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