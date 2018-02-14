Известны причины взрыва в Бирмингемском театре в Великобритании

Громкий хлопок раздался в помещении для сотрудников. После этого все работники и посетители были экстренно эвакуированы. Прибывшие на место специалисты установили, что причиной стали технические неполадки и о спланированном нападении речь не идет. В результате инцидента пострадавших нет.