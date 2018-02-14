Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

Новости Израиля. Материалы дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и коррупции премьер-министра Израиля переданы в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Материалы дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и коррупции премьер-министра Израиля переданы в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь политическая карьера Биньямина Нетаньяху зависит от решения генпрокурора и юридического советника правительства. В соответствии с собранными полицией данными по так называемому «делу 1000», дорогостоящие подарки на сумму в 280 тысяч долларов, которые премьер получал от деловых кругов, были неверно оформлены.
Второе касается предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику одной из местных газет. Сам глава израильского правительства заявил, что обвинения, выдвинутые в его адрес, «закончатся ничем».