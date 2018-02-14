Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

Новости Израиля. Материалы дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и коррупции премьер-министра Израиля переданы в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь политическая карьера Биньямина Нетаньяху зависит от решения генпрокурора и юридического советника правительства. В соответствии с собранными полицией данными по так называемому «делу 1000», дорогостоящие подарки на сумму в 280 тысяч долларов, которые премьер получал от деловых кругов, были неверно оформлены.