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Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве

14 февраля 2018 09:30
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Новости Израиля. Материалы дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и коррупции премьер-министра Израиля переданы в прокуратуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве-1

Теперь политическая карьера Биньямина Нетаньяху зависит от решения генпрокурора и юридического советника правительства. В соответствии с собранными полицией данными по так называемому «делу 1000», дорогостоящие подарки на сумму в 280 тысяч долларов, которые премьер получал от деловых кругов, были неверно оформлены.

Биньямина Нетаньяху обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве-4

Второе касается предполагаемых попыток воздействия на редакционную политику одной из местных газет. Сам глава израильского правительства заявил, что обвинения, выдвинутые в его адрес, «закончатся ничем».

# Коррупция # Фотофакт

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