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В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду

02 августа 2026 10:55
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Европа рискует войти в зимний период без достаточных запасов газа. Июльская закачка в подземные хранилища оказалась минимальной за шесть лет – всего 8,5 миллиардов кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду-2

Это на 21 % меньше, чем год назад. Отбор газа из хранилищ впервые за 4 года превысил миллиард кубометров. Причина кризиса – экстремальная жара, которая заставила европейцев активнее использовать кондиционеры, и резкое сокращение импорта сжиженного природного газа. Азия перекупает топливо, а ближневосточный конфликт нарушил логистику. В итоге к зиме хранилища могут заполниться лишь на 75 %. Еврокомиссия пока не бьет тревогу, но эксперты предупреждают, что цены на газ уже превысили 700 долларов за тысячу кубометров, и дальше может быть только хуже.

# Европейский союз

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