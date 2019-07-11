Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

Новости России. Крупный пожар в Подмосковье. На территории ТЭЦ в Мытищах горит газовая станция высокого давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя в МЧС заявили, что ситуация не представляет угрозы жилому сектору, опасность распространения огня на дома сохраняется. По предварительным данным, в результате воспламенения пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу с ожогами.