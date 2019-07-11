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Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров

11 июля 2019 14:25
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Новости России. Крупный пожар в Подмосковье. На территории ТЭЦ в Мытищах горит газовая станция высокого давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров-1

Хотя в МЧС заявили, что ситуация не представляет угрозы жилому сектору, опасность распространения огня на дома сохраняется. По предварительным данным, в результате воспламенения пострадали 12 человек. Они доставлены в больницу с ожогами.

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров-4

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров-6

Столб огня достигал полсотни метров. Причиной пожара стал прорыв газопровода. Возгорание уже ликвидировано, спасатели продолжают тушить отдельные очаги.

Крупный пожар в Мытищах: столб огня поднялся на 50 метров-9

# Пожар # Фотофакт

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