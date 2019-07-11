Почему молчит Биг-Бен?

Новости Великобритании. Ровно 160 лет назад британский парламент впервые услышал звон Биг-Бена, однако в эту знаменательную дату колокол на башне молчит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Ровно 160 лет назад британский парламент впервые услышал звон Биг-Бена, однако в эту знаменательную дату колокол на башне молчит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что здесь полным ходом идут реставрационные работы. Они начались 2 года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности.
Башня полностью обнесена лесами, за исключением одного циферблата. Его уже покрыли свежей краской. Также специалисты полностью обновят черепицу на крыше, укрепят каменную кладку и устранят следы подтёков на стенах. Реставрация 96-метровой Башни Елизаветы обойдётся в 42 миллиона долларов и будет завершена в 2021 году.