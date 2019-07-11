Почему молчит Биг-Бен?

Новости Великобритании. Ровно 160 лет назад британский парламент впервые услышал звон Биг-Бена, однако в эту знаменательную дату колокол на башне молчит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что здесь полным ходом идут реставрационные работы. Они начались 2 года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности.