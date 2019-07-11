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Почему молчит Биг-Бен?

11 июля 2019 12:30
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Новости Великобритании. Ровно 160 лет назад британский парламент впервые услышал звон Биг-Бена, однако в эту знаменательную дату колокол на башне молчит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему молчит Биг-Бен?-1

Дело в том, что здесь полным ходом идут реставрационные работы. Они начались 2 года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности.

Почему молчит Биг-Бен?-4

Башня полностью обнесена лесами, за исключением одного циферблата. Его уже покрыли свежей краской. Также специалисты полностью обновят черепицу на крыше, укрепят каменную кладку и устранят следы подтёков на стенах. Реставрация 96-метровой Башни Елизаветы обойдётся в 42 миллиона долларов и будет завершена в 2021 году.

# Достопримечательности # Фотофакт

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