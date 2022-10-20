Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса

Новости Германии. Энергокризис вынуждает европейцев придумывать все более интересные способы экономии. На этот раз, увы, страдают леса. Так, в Германии участились кражи древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесном хозяйстве страны такое поведение граждан связывают с высокими ценами на энергоносители. Однако некоторые даже умудряются делать бизнес на сложной ситуации в стране. Псевдобизнесмены, а по сути профессиональные воры, «эвакуируют» древесину целыми грузовиками, сообщают в государственной лесной компании. В Германии напоминают, что вырубка деревьев и их вывоз уголовно наказуемы.