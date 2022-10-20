Прямой эфир

Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса

20 октября 2022 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Энергокризис вынуждает европейцев придумывать все более интересные способы экономии. На этот раз, увы, страдают леса. Так, в Германии участились кражи древесины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса-1

В лесном хозяйстве страны такое поведение граждан связывают с высокими ценами на энергоносители. Однако некоторые даже умудряются делать бизнес на сложной ситуации в стране. Псевдобизнесмены, а по сути профессиональные воры, «эвакуируют» древесину целыми грузовиками, сообщают в государственной лесной компании. В Германии напоминают, что вырубка деревьев и их вывоз уголовно наказуемы.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети
19 октября 2022 20:55

В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети

Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе
19 октября 2022 20:47

Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе

«Мы каждый день боремся за то, чтобы остаться на плаву». Как жители Франции переживают топливный дефицит на АЗС?
19 октября 2022 20:47

«Мы каждый день боремся за то, чтобы остаться на плаву». Как жители Франции переживают топливный дефицит на АЗС?