В Европе всплеск заболеваемости COVID-19

Новый всплеск заболеваемости COVID-19: Европа готовится к борьбе с вирусом. Медработники призывают вернуться к обязательному ношению масок в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во многих клиниках число пациентов с коронавирусом продолжает расти, а медперсонала хватает не всегда. С подобной проблемой столкнулись, например, в Германии. Опасаясь перегрузки системы здравоохранения, специалисты советуют обезопасить, насколько это возможно, свое здоровье.