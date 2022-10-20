Прямой эфир

В Европе всплеск заболеваемости COVID-19

20 октября 2022 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый всплеск заболеваемости COVID-19: Европа готовится к борьбе с вирусом. Медработники призывают вернуться к обязательному ношению масок в общественных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе всплеск заболеваемости COVID-19-1

Так, во многих клиниках число пациентов с коронавирусом продолжает расти, а медперсонала хватает не всегда. С подобной проблемой столкнулись, например, в Германии. Опасаясь перегрузки системы здравоохранения, специалисты советуют обезопасить, насколько это возможно, свое здоровье.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса
20 октября 2022 06:36

Немцы массово вырубают деревья в лесах из-за энергокризиса

В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети
19 октября 2022 20:55

В Джакарте из-за пожара рухнул купол мечети

Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе
19 октября 2022 20:47

Жители Великобритании массово пересели на велосипеды, чтобы экономить на топливе