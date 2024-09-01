ПВО РФ за ночь сбили 158 украинских БПЛА

За ночь ПВО РФ уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов в 15 регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отметили, что дежурившие средства ПВО уничтожили и пресекли беспилотники, которые использовались для террористического акта.

БПЛА сбиты в следующих регионах: Курская область – 46, Брянская область – 34, Воронежская область – 28, Белгородская область – 14, Рязанская область – 8, Москва – 2, Московская область – 7, Калужская область – 5, Липецкая область – 4, Тульская область – 3, Тамбовская область – 2, Смоленская область – 2, Орловская область – 1, Тверская область – 1, Ивановская область – 1.

При этом отмечается, что противник использовал БПЛА самолетного типа.