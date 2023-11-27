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Крупнейшая в истории страны забастовка началась в Чехии 27 ноября

27 ноября 2023 11:25
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В Чехии идет забастовка, организованная профсоюзами. Она охватила сотни компаний и фирм, где работает примерно миллион человек, а также 70% школьного персонала. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению главы Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулы, это крупнейшая забастовка за всю историю страны. Цель акции – привлечь внимание властей к проблемам общества.

Профессиональные союзы и оппозиция выражают несогласие с недавно предпринятыми мероприятиями по улучшению состояния финансов государства, что, по их словам, приведет к росту уровня инфляции, снизит уровень жизни граждан и негативно повлияет на экономический рост.

В забастовке принимают участие профсоюзы разных отраслей, включая транспорт, железнодорожников, работников образования, здравоохранения, культуры, пищевой и лесоперерабатывающей промышленности. Во всех регионах страны, в том числе и в Праге, проходят митинги и шествия.

# Международная политика

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