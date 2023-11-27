Глава KMZ: в России наладили производство первых отечественных морских дронов

До конца года Министерство обороны России получит первые морские беспилотники отечественного производства, которые будут испытываться в зоне проведения специальной операции. Об этом пишет РИА Новости.

Об этом заявил Михаил Даниленко, управляющий директор холдинга KMZ. Первая серия из десяти беспилотных катеров, способных разгоняться до 80 км/ч, нести до 600 кг взрывчатых веществ и проходить более 200 км, будет поставлена в ближайшее время. Эти катера могут также послужить платформой для авиационного беспилотника или антидрона.