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Helsingin Sanomat: Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с РФ

27 ноября 2023 10:31
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Финляндия намерена прекратить принимать заявления о получении убежища от людей, пересекших границу с РФ. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat, передает РИА Новости.

Власти страны намерены как можно скорее перекрыть для беженцев свою восточную границу. За прошедшие выходные 58 граждан подали прошения об убежище на единственном работающем пункте пропуска на границе с Россией.

Ранее финские органы власти закрыли большую половину контрольно-пропускных постов на российской границе в связи с огромным потоком людей из различных стран. Это решение действительно до 23 декабря. Российская сторона отвергает все обвинения и заявляет, что закрытие границ нанесет ущерб интересам Финляндии.

# Международная политика

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